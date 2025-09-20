ВСУ ударили по зданию АЭС с инспекторами МАГАТЭ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую АЭС в момент, когда там находились международные эксперты Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции.

Два украинских дрона взорвались над зданием учебно-тренировочного центра. Инспекторов эвакуировали в безопасное место, их жизнь и здоровье вне опасности.

Критических повреждений АЭС не получила. Радиационный фон на территории станции находится в норме.

Ранее 20 сентября директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что вторая резервная высоковольтная линия внешнего энергоснабжения станции 330 киловольт «Ферросплавная-1» получила повреждения на подконтрольной Украине территории. Он подчеркнул, что линия питания станции отключена уже пятый месяц и неизвестно, намерена ли украинская сторона ее восстанавливать.