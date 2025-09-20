Стало известно о повреждении линии питания ЗАЭС

Директор ЗАЭС Черничук: Резервная линия питания станции повреждена

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что вторая резервная высоковольтная линия внешнего энергоснабжения ЗАЭС 330 киловольт «Ферросплавная-1» получила повреждения на подконтрольной Украине территории. Его слова приводит ТАСС.

Черничук подчеркнул, что линия питания станции отключена уже пятый месяц. Кроме того, неизвестно, намерена ли украинская сторона ее восстанавливать.

«Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки [Днепр], то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет — это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», — отметил глава ЗАЭС.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о риске ядерной катастрофы из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории ЗАЭС. По его словам, последствия атак могут представлять угрозу для всего мира, так как станция остается объектом повышенной опасности.