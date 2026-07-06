Пашинян высказался об участии Армении в ЕАЭС

Пашинян: Армения заинтересована в участии в ЕАЭС

Армения заинтересована в участии в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы заинтересованы в нашем участии в ЕАЭС и заинтересованы в том, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, работали в плановом режиме», — рассказал Пашинян.

По его словам, участие Армении в организации находится в интересах дальнейшего развития ЕАЭС.

Ранее Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил о намерении продолжить развитие отношений с Россией.