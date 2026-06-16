Обстановка на загоревшейся после атаки ВСУ российской нефтебазе изменилась

Основной очаг возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировали

Основной очаг возгорания на нефтебазе в станице Полтавской Краснодарского края, где после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался пожар, ликвидировали. Об изменившейся обстановке сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов в «Макс».

«Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе, пострадавшей от падения обломков БПЛА, ликвидирован», — написал он.

Глава муниципалитета подчеркнул, что пожарные продолжат тушение до полной ликвидации опасности.

Нефтебаза в станице Полтавской загорелась в ночь на 16 июня. Пострадавших в результате происшествия нет. К тушению огня привлекли 32 человека и 7 единиц техники.

По данным Минобороны России, минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 172 украинских дрона над 16 российскими регионами.

