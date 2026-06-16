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08:38, 16 июня 2026Путешествия

Россияне потеряли интерес к шенгену

Домостроева: Массовый турист из России совсем «покинул» Европу, продажи шенгена упали
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Массовый турист из России совсем перестал посещать Европу, «покинув» ее, и этот тренд только укрепило падение продаж шенгена этим летом. О потере интереса россиян к путешествиям в европейские страны рассказала «Известиям» руководитель отдела по связям с общественностью ООО «Интурист» Дарья Домостроева.

Эксперт отметила, что гражданам сложно дождаться свободного слота на оформление документов для поездок в страны Шенгенской зоны, кроме того, затянулись сроки их рассмотрения. Поэтому эти направления перестают быть приоритетными для отпуска.

«Основное перераспределение турпотоков происходит в сторону стран Азии и Африки. Россияне массово отказываются от посещения Скандинавии, Испании, Франции, Италии, Великобритании и Кипра. На смену им приходят направления с лояльной визовой политикой и прямым авиасообщением: Китай, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы, Марокко и Занзибар, которые уже уверенно вошли в топ-10 самых популярных у россиян стран», — подчеркнула Домостроева.

При этом ситуация с визовыми ограничениями никак не сказалась на внутреннем туризмом — россияне не рассматривают его в качестве «плана Б» и ищут возможности провести отпуск за границей — на безвизовых курортах.

Ранее российский тревел-блогер Марк Еремин назвал выделяющие русских в Европе особенности. Одна из таких мелочей проявляется во время застолья.

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