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03:30, 16 июня 2026Путешествия

Российский тревел-блогер назвал выделяющие русских в Европе особенности

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Марк Еремин назвал особенности русских туристов, которые выделяют их в странах Европы. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, по мнению автора публикации, его соотечественники всегда собраны и хорошо выглядят — даже если идут в магазин за хлебом. Кроме того, они не улыбаются собеседнику без причины, а делают это лишь для проявления реальных теплых чувств. Еще одна мелочь, выделяющая русских, проявляется во время застолья, отметил Еремин.

«В Европе бокал поднимают лаконично: cheers, prost, sante — слово, звон, глоток. Русскому такая краткость кажется почти невежливой, будто пропустили самое важное. Настоящий тост — это маленькая речь», — объяснил он.

Ранее этот же блогер назвал страны мира, где «с любовью ждут» русских туристов. В список вошли Белоруссия, Турция и Марокко.

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