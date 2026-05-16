15:31, 16 мая 2026

Путешественник описал пять стран мира фразой «с любовью ждут русских туристов»

Алина Черненко

Российский тревел-блогер Марк Еремин описал пять стран мира фразой «с любовью ждут русских туристов». Своей подборкой он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Первым государством в списке автора публикации оказалась Белоруссия. Ее столицу Минск он назвал чистым городом, где кофейни работают, маршрутки ходят по расписанию, а продавцы в магазинах, услышав русскую речь, просто продолжают разговор.

На второе место в рейтинге блогер поместил Турцию, где традиционно много русских туристов. «Местные к этому адаптировались в самом прикладном смысле. В Анталье, Бодруме и Аланье меню на русском никуда не делись, а персонал в отелях нередко говорит по-русски лучше, чем по-немецки», — добавил он.

Еще одна страна в подборке Еремина — Марокко. Местные жители, по его словам, относятся к русским туристам с любопытством, которое давно перешло в привычку. «Россияне открыли для себя страну заметно позже европейцев, и это создало неожиданный эффект: никакой заношенной схемы взаимодействия, никаких готовых ожиданий», — констатировал он.

Кроме того, по мнению автора, к туристам из России хорошо относятся в Китае, ЮАР и на Филиппинах.

Ранее тревел-блогер, ирландец с русско-армянскими корнями, назвал самые доброжелательные к россиянам страны мира. В его списке оказались Сербия, Монголия, Вьетнам и Греция.

