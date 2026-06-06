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15:55, 6 июня 2026Бывший СССР

Украинские депутаты опозорились из-за включенной трансляции

Депутаты из Львовской области Украины забыли выключить трансляцию и опозорились
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Во Львовской области Украины депутаты опозорились, забыв выключить прямую трансляцию после заседания и выложили в интернет видео застолья с крепким алкоголем. Кадры публикует Insider ua.

На выложенных кадрах видно, как во время включенного эфира украинские депутаты сгруппировались вокруг стола, за которым еще недавно шло голосование — на нем установлены закуски и бутылки с водкой и коньяком.

Последовало ли за этим какое-либо наказание, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Польше обратились к украинцам со словами «не приезжайте»

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