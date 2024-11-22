Россияне уверены, что в других странах их не любят. Где им точно нечего бояться, а в каких странах ими даже восхищаются?

Тревел-блогер Зенин: в мире множество стран, где к россиянам относятся хорошо

Некоторые россияне все еще опасаются ездить за рубеж на фоне напряженной геополитической обстановки. Многих соотечественников пугает не только стоимость авиабилетов и трудности с оформлением визы, но и возможные русофобские настроения иностранцев. Однако на деле все не так страшно, и мест, где туристов из России по-прежнему ждут с распростертыми объятиями, очень много. О странах, в которых будут рады россиянам, — в материале «Ленты.ру».

В Грузии снова любят россиян

В первую очередь соотечественники опасаются антироссийских волнений в Грузии. Считается, что отношение к гражданам России в этой закавказской стране после 2022 года стало хуже. Конечно, открыто никто с туристами не конфликтует, но при общении с местными часто чувствуется напряжение.

Русские сами дали понять — наши народы больше не друзья Васо пенсионер из Грузии

Однако, по рассказам туристов, побывавших в Грузии за последнее время, ситуация начинает налаживаться. К примеру, москвичка Зарина посетила Тбилиси и была удивлена, когда узнала, что далеко не все местные жители негативно настроены к россиянам.

Во время прогулки по центру города она остановилась возле продавца украшений и разговорилась с ним.

Несмотря на информационную войну, грузины с радушием встречают жителей России Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

«Он спросил, откуда я. Я ответила, что живу в Москве, а родом из Северной Осетии, — продолжила россиянка. — Он очень обрадовался и сказал, что осетины для грузин — братский народ».

Мужчина развеял все страхи девушки и заверил ее, что в Грузии очень любят россиян.

Он пояснил, что это все информационная война. И несмотря на нее, местные с радушием встречают жителей России Зарина жительница Москвы

Самые страшные стереотипы о Ближнем Востоке не оправдались

Тем временем российский тревел-блогер Вячеслав Зенин, посетивший почти 100 стран, заявил, что был удивлен гостеприимством жителей Саудовской Аравии.

По его словам, все самые страшные стереотипы об этой мусульманской стране не оправдались. Саудовцы оказались очень добродушными и щедрыми.

Россияне удивляются гостеприимством жителей Саудовской Аравии Фото: AFZAL KHAN MAHEEN / Shutterstock / Fotodоm

Более того, Зенин подчеркнул, что любят и ждут россиян в ОАЭ.

В Эмиратах с точки зрения удобства для российских туристов сделано все возможное Вячеслав Зенин российский путешественник

Подтвердила слова тревел-блогера в беседе с «Лентой.ру» и недавно вернувшаяся из Дубая жительница Москвы Лариса. Девушка была поражена тем, как много российских брендов появилось в этом ближневосточном государстве.

«Наши рестораны, наши салоны красоты и магазины одежды, — подчеркнула она. — Иногда я даже забывала, что нахожусь не дома. В целом поездка в Эмираты оставила самые приятные впечатления. Даже хочется вернуться».

Таиланд остается излюбленным местом россиян

Вячеслав Зенин также напомнил, что отлично относятся к согражданам в Таиланде. Путешественник пояснил, что Россия — очень важный источник дохода для этой азиатской страны. Именно поэтому там всегда приветливо встречают российских туристов.

В мире множество государств, где очень хорошо относятся к России и ее правительству Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Соотечественники чувствуют доброжелательный настрой тайцев, поэтому охотно летят в отпуск на местные курорты. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток россиян в Таиланд в сентябре 2024 года вырос на 11 процентов в сравнении с 2023-м.

То же самое наблюдается и по другим направлениям в Азии — например, на Шри-Ланке и в Индонезии. По словам туристки Полины, которая каждый год зимует на Бали, российских туристов там просто обожают, поскольку они поднимают экономику страны.

«В последнее время было много новостей про то, что россиянам может грозить депортация за нелегальный бизнес или просроченную визу. Были новости про то, что местная полиция устраивает рейды. Поэтому многие начали бояться, что к россиянам на Бали теперь относятся плохо. Однако это совсем не так. Когда приезжаешь сюда, понимаешь, что здесь абсолютно дружелюбная атмосфера. Главное, соблюдать местные законы», — отметила девушка.

Африканцы считают президента России Владимира Путина сильным лидером

Как указал Вячеслав Зенин, очень поддерживают Россию и в африканских странах.

«Как правило, когда ты говоришь местным, что ты из России, они очень радуются, — отметил он. — Называют Путина "красавчиком" и сильным лидером».

Путешественник отметил, что многие государства положительно оценивают Россию

Так же дела обстоят в Марокко, куда из России можно добраться прямым рейсом. По словам Елены, которая путешествовала по Марокко с супругом, к россиянам там относятся крайне дружелюбно. «Когда марокканцы узнавали, что мы из России, они с огромным любопытством расспрашивали нас про нашу поездку и искренне сопереживали из-за политической обстановки», — вспоминает путешественница.

Ждут россиян и в Египте. Тревел-блогерша Саша Коновалова пообщалась с местным сотрудником отеля и узнала его мнение о русских туристах. Египтянин указал, что жители любят их, потому что они добрые, с ними всегда можно поговорить и они умеют отдыхать.

«Русские люди пьют и становятся добрее. А англичане и поляки часто кричат, хамят, ругаются матом и устраивают драки», — цитирует автор публикации сотрудника отеля.

Итальянцы восхищаются россиянами, а в Сербии туристы из России чувствуют себя как дома

Коновалова призналась, что в Сербии у нее не раз возникало чувство, что она находится в России. Многие указатели и меню в ресторанах Белграда переведены на русский язык.

Кроме того, на улицах этой европейской страны блогерша гораздо чаще видела флаги России, чем Евросоюза.

Многие указатели и меню в ресторанах Белграда переведены на русский язык Фото: frantic00 / Shutterstock / Fotodоm

Коновалова сообщила, что за две недели путешествия по этой балканской стране она не раз общалась с местными и абсолютно все собеседники говорили ей, что русских там ждут.

В Сербии нет и намека на ту Европу, где нам не рады. Наоборот, тут чувствуешь себя как дома Саша Коновалова российская тревел-блогерша

Тем временем эксперт по туризму Майя Котляр заявила, что рады видеть россиян в Греции и Италии. Ее слова подтверждает туристка Полина, которая путешествовала по Италии в сентябре 2022 года и в сентябре 2024-го.

Оба раза в Италии в каждом регионе меня встречали очень радушно. Буквально все итальянцы, с которыми я общалась, говорили, как им не хватает туристов из России. Они отмечали, что у нас похожий менталитет, а один винодел даже сказал, что итальянская мама и русская мама очень похожи по характеру Полина туристка из Москвы

Майя Котляр добавила, что ни один из многочисленных туристов, для которых ее компания организовывала поездки в Европу, не жаловался на «косые взгляды». При пересечении границы им задают стандартные вопросы про цель поездки. В целом, говоря о странах, где ждут отечественных туристов, специалист подчеркнула, что в этом вопросе все просто.

«Все государства, с которыми у России есть прямое авиасообщение, очень радушно принимают наших граждан, — отметила она в беседе с «Лентой.ру». — Особенно хочется выделить Китай, Таиланд, Эмираты, Турцию, а также страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки».