Тревел-блогер раскрыл страны с лучшим отношением к российским туристам

Российский путешественник и тревел-блогер Вячеслав Зенин раскрыл в беседе с «Лентой.ру» страны с лучшим отношением к отечественным туристам.

Он отметил, что был удивлен гостеприимством жителей Саудовской Аравии. «Очень любят и ждут россиян в ОАЭ, — указал он. — Более того, в Эмиратах с точки зрения удобства для российских туристов сделано все возможное».

По словам блогера, отлично относятся к россиянам и в Таиланде. Зенин пояснил, что Россия — очень важный источник дохода для этой азиатской страны, поэтому там всегда приветливо встречают российских туристов.

«Очень хорошее впечатление у меня осталось от путешествия в Кыргызстан, — резюмировал блогер. — В Бишкеке меня встречали суперрадушно, все старались помочь».

Ранее этот же тревел-блогер и путешественник описал поездку в Саудовскую Аравию фразой «сначала хотели избить, а потом пригласили в ресторан». По словам Зенина, страна оказалась одним из самых гостеприимных мест, где ему приходилось бывать.