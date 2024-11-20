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05:30, 20 ноября 2024Путешествия

Тревел-блогер раскрыл страны с лучшим отношением к российским туристам

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Российский путешественник и тревел-блогер Вячеслав Зенин раскрыл в беседе с «Лентой.ру» страны с лучшим отношением к отечественным туристам.

Он отметил, что был удивлен гостеприимством жителей Саудовской Аравии. «Очень любят и ждут россиян в ОАЭ, — указал он. — Более того, в Эмиратах с точки зрения удобства для российских туристов сделано все возможное».

По словам блогера, отлично относятся к россиянам и в Таиланде. Зенин пояснил, что Россия — очень важный источник дохода для этой азиатской страны, поэтому там всегда приветливо встречают российских туристов.

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«Очень хорошее впечатление у меня осталось от путешествия в Кыргызстан, — резюмировал блогер. — В Бишкеке меня встречали суперрадушно, все старались помочь».

Ранее этот же тревел-блогер и путешественник описал поездку в Саудовскую Аравию фразой «сначала хотели избить, а потом пригласили в ресторан». По словам Зенина, страна оказалась одним из самых гостеприимных мест, где ему приходилось бывать.

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