Россиянин описал поездку в Саудовскую Аравию фразой «сначала хотели избить»

Российский тревел-блогер и путешественник Вячеслав Зенин побывал в Саудовской Аравии и описал поездку фразой «сначала хотели избить, а потом пригласили в ресторан». Своей историей он поделился с «Лентой.ру».

По словам россиянина, Саудовская Аравия оказалась одной из самых гостеприимных стран, где ему приходилось бывать. «Видимо, потому что там еще очень мало туристов, поэтому иностранцам там очень рады», — добавил он.

При этом Зенин отметил, что за время поездки он попал в необычную ситуацию, которая поначалу сильно его напугала. В один из вечеров мужчина выехал покататься по городу на машине вместе с другом.

«Получилось, что я стал поворачивать не с того ряда и, по сути, подрезал другого водителя, — пояснил он. — Выглядело это не очень красиво. В итоге мне начал активно сигналить и моргать фарами мужчина на белом джипе».

Путешественник сразу напрягся, поскольку в его голове всплыли все самые страшные стереотипы об этой мусульманской стране. «Когда мы поравнялись на светофоре, и водитель увидел, что мы туристы, он сильно обрадовался, — подчеркнул он. — До такой степени, что прямо на дороге пригласил нас в ресторан».

Блогер рассказал, что местный житель оказался очень добродушным человеком. «Он не очень хорошо говорил на английском, но даже несмотря на это, мы пообщались где-то часа полтора, — резюмировал Зенин. — Он познакомил нас с друзьями, а в конце оплатил ужин. До сих пор с улыбкой вспоминаю этот случай».

Ранее стало известно, что за лето 2024 года Сочи посетили свыше трех тысяч туристов из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна. По мнению местных властей, на курорте создается благоприятный информационный фон и развивается инфраструктура.