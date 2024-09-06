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12:03, 6 сентября 2024Моя страна

Жители мусульманских стран массово устремились в один город России

Тысячи туристов из арабских стран посетили Сочи летом 2024 года

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Жители ряда арабских стран массово устремились в Сочи. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

За лето 2024 года этот российский город посетили свыше трех тысяч туристов из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна.

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По словам врио министра туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого, на курорте создается благоприятный информационный фон, развивается инфраструктура, формируются новые качественные турпродукты и услуги и организуются бизнес-миссии в мусульманские государства.

Более того, на популярность Сочи у путешественников с Ближнего Востока повлияла транспортная доступность. В июне появились прямые авиарейсы на российский курорт из Тегерана и Манамы. Загрузка самолетов составляет 95 процентов.

Ранее стало известно, что туристы массово устремились на Северный Кавказ — курорты Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Архыз в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне летом посетили свыше 417 тысяч отдыхающих. Это на 15 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года.

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      Фариза Бацазова
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