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18:17, 4 сентября 2024Моя страна

Туристы массово устремились в один регион России

«Кавказ.РФ»: курорты Северного Кавказа летом посетили свыше 417 тысяч туристов

Фото: Luv_Dancin / Shutterstock / Fotodom

Туристы массово устремились на Северный Кавказ — курорты «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне летом посетили свыше 417 тысяч отдыхающих. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Кавказ.РФ».

Отмечается, что это на 15 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года. Замминистра экономического развития России Сергей Назаров отметил, что такой рост турпотока на северокавказские курорты связан с активным развитием инфраструктуры, созданием живописных пеших маршрутов, а также проведением масштабных познавательных мероприятий, экологических акций и спортивных соревнований.

Ранее Северной Осетии направили десятки миллионов рублей на гранты для предпринимателей для развития туристической инфраструктуры. В общей сложности российский регион получил около 30 миллионов рублей.

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      Фариза Бацазова
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