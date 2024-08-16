Один регион России получил десятки миллионов рублей на развитие туризма

Северная Осетия получила 30 миллионов рублей на развитие туризма

Северной Осетии направили десятки миллионов рублей на гранты для предпринимателей для развития туристической инфраструктуры. Об этом ТАСС рассказал врио председателя Комитета по туризму республики Сослан Кочиев.

В общей сложности российский регион получил около 30 миллионов рублей. «На сегодня туризм — драйвер экономики, благодаря чему инициативы развития отрасли поощряются государством», — сообщил Кочиев.

По его словам, бизнесмены смогут получить до 10,1 миллиона рублей. Заявку на участие в конкурсном отборе они могут подать до 9 сентября.

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