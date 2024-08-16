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15:34, 16 августа 2024Моя страна

Один регион России получил десятки миллионов рублей на развитие туризма

Северная Осетия получила 30 миллионов рублей на развитие туризма

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Северной Осетии направили десятки миллионов рублей на гранты для предпринимателей для развития туристической инфраструктуры. Об этом ТАСС рассказал врио председателя Комитета по туризму республики Сослан Кочиев.

В общей сложности российский регион получил около 30 миллионов рублей. «На сегодня туризм — драйвер экономики, благодаря чему инициативы развития отрасли поощряются государством», — сообщил Кочиев.

По его словам, бизнесмены смогут получить до 10,1 миллиона рублей. Заявку на участие в конкурсном отборе они могут подать до 9 сентября.

Ранее житель Новосибирской области выиграл в лотерею миллионы рублей. Счастливый билет мужчина приобрел за 300 рублей.

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      Фариза Бацазова
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