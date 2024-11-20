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13:15, 20 ноября 2024Путешествия

Визовый центр популярной европейской страны изменил требования для богатых россиян

Визовый центр Испании в России BLS International поднял стоимость VIP-записи
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Визовый центр Испании BLS International изменил требования для богатых российских туристов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Так, визовый центр популярной европейской страны поднял стоимость VIP-записи на две тысячи рублей, и теперь она составляет десять тысяч рублей.

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Специалисты отмечают, что такая услуга предназначена для заявителей, которые хотели бы подать заявление на визу в более комфортных условиях в индивидуальном порядке.

Она включается в себя отдельный персонал, ксерокопирование документов (до 10 страниц бесплатно) и заполнение анкеты на визу.

«Использование данной услуги не влияет на срок рассмотрения заявки на визу или принятие положительного решения по визовому заявлению, — предупредили в BLS. — Решение о выдаче визы принимается исключительно Консульством Испании в Москве».

Ранее стало известно, что у жителей ряда российских регионов появился шанс успеть попасть в Италию на Новый год. В визовом центре Almaviva европейской страны появились свободные окна на подачу документов для оформления шенгена.

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