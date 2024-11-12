У россиян появился шанс успеть попасть в Европу на Новый год

У жителей российских регионов появился шанс успеть в Италию на Новый год

У жителей ряда российских регионов появился шанс успеть попасть в Италию на Новый год. Об этом пишет портал TourDom.

В визовом центре Almaviva европейской страны появились свободные окна на подачу документов для оформления шенгена. В частности, по состоянию на утро вторника, 12 ноября, в Екатеринбурге нашлись слоты на 14 и 22 ноября. Туристы могут выбрать время визита в интервале с 09:30 до 14:30.

Больше ноябрьских дат, в которые есть окна на подачу документов на визу, появилось в филиале центра в Ростове-на-Дону. Свободны дни с 13 по 29 ноября, за исключением 20-го и 21-го.

Тем временем в Нижнем Новгороде реально записаться в визовый центр на любой день до конца ноября. «Готовы принять в текущем месяце для подачи документов также в офисах визового центра в Новосибирске, Самаре, Казани и Краснодаре», — говорится в сообщении.

Свободных слотов не оказалось только в столичном офисе компании. Специалисты подчеркивают, что такое обилие окон в Almaviva — редкая ситуация.

Ранее сообщалось, что в январе-октябре 2024 года спрос на оформление шенгенских виз вырос на 35 процентов по сравнению с тем же периодом 2023-го. По данным туристической компании Continent Express, такая статистика связана с сокращением числа выдаваемых многократных виз.