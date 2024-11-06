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14:50, 6 ноября 2024Путешествия

Россияне стали массово ездить в Европу

«Ъ»: спрос на шенгенские визы вырос на 35 процентов год к году
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Bjoern Wylezich / Shutterstock / Fotodom

В январе-октябре 2024 года спрос на оформление шенгенских виз вырос на 35 процентов по сравнению с тем же периодом 2023-го. О том, что россияне стали массово ездить в Европу, сообщил «Коммерсантъ».

По данным туристической компании Continent Express, такая статистика связана с сокращением числа выдаваемых многократных виз. Например, сейчас шенген в Италию и Францию можно получить на шесть месяцев, тогда как год назад визы выдавали на год или два.

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В то же время интерес к поездкам в европейские страны растет. В сервисе OneTwoTrip уточнили, что в сентябре и октябре россияне покупали авиабилеты туда на 30 процентов чаще. Почти 19 процентов продаж пришлось на Францию, 18,5 процента — на Италию, 17,4 процента — на Испанию, 10 процентов — на Германию и 7,5 процента — на Кипр.

Ранее Италия сократила сроки оформления шенгенских виз россиянам. Теперь получение документов часто может составлять 40 дней и более.

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