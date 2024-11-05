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20:05, 5 ноября 2024Путешествия

Одна страна Европы сократила сроки оформления виз россиянам

Италия сократила срок рассмотрения заявок на получение визы до 40 дней
Алина Черненко

Фото: Claudio Hirschberger / Unsplash

Италия сократила срок оформления шенгенских виз для россиян до 40 дней. Об этом сообщается на официальном сайте визового центра этой страны Европы в Москве VMS.

«В настоящее время срок рассмотрения заявок на получение визы часто может составлять 40 дней и более с даты подачи заявления», — говорится на портале.

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В августе соотечественников предупреждали, что визовые центры Италии перестали принимать заявки на шенген, если до выезда осталось менее 60 дней.

Кроме того, как пишет Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР), итальянские консульства стали чаще выдавать «длинные» мультивизы: на полгода и год.

Ранее россиянам раскрыли способ получить шенген до Нового года. В АТОР подчеркнули, что документы лучше подавать за два-три месяца до предполагаемой поездки.

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