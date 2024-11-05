Одна страна Европы сократила сроки оформления виз россиянам

Италия сократила срок рассмотрения заявок на получение визы до 40 дней

Италия сократила срок оформления шенгенских виз для россиян до 40 дней. Об этом сообщается на официальном сайте визового центра этой страны Европы в Москве VMS.

«В настоящее время срок рассмотрения заявок на получение визы часто может составлять 40 дней и более с даты подачи заявления», — говорится на портале.

В августе соотечественников предупреждали, что визовые центры Италии перестали принимать заявки на шенген, если до выезда осталось менее 60 дней.

Кроме того, как пишет Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР), итальянские консульства стали чаще выдавать «длинные» мультивизы: на полгода и год.

Ранее россиянам раскрыли способ получить шенген до Нового года. В АТОР подчеркнули, что документы лучше подавать за два-три месяца до предполагаемой поездки.