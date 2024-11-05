Одна страна Европы сократила сроки оформления виз россиянам

Италия сократила срок оформления шенгенских виз для россиян до 40 дней. Об этом сообщается на официальном сайте визового центра этой страны Европы в Москве VMS.
«В настоящее время срок рассмотрения заявок на получение визы часто может составлять 40 дней и более с даты подачи заявления», — говорится на портале.
В августе соотечественников предупреждали, что визовые центры Италии перестали принимать заявки на шенген, если до выезда осталось менее 60 дней.
Кроме того, как пишет Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР), итальянские консульства стали чаще выдавать «длинные» мультивизы: на полгода и год.
Ранее россиянам раскрыли способ получить шенген до Нового года. В АТОР подчеркнули, что документы лучше подавать за два-три месяца до предполагаемой поездки.