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20:03, 16 октября 2024Путешествия

Россиянам раскрыли способ получить шенген до Нового года

АТОР: до Нового года можно успеть получить шенген во Францию и Грецию

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Документы на шенгенскую визу лучше подавать за два-три месяца до предполагаемой поездки. Способ получить шенген до Нового года раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Чтобы оформить разрешение на въезд в страны Европы до конца декабря, документы нужно подавать в ближайшее время. В этом случае можно успеть получить визу во Францию, Испанию, Венгрию и Грецию. «Визы из консульств этих стран выходят сейчас в среднем за 3-4 недели», — сказано в публикации.

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По данным АТОР, быстрее всего шенген выдает Греция. В то же время страна особенно требовательна к документам путешественников.

В случае с итальянской визой есть вероятность не успеть до каникул: хотя Италия наиболее лояльна к российским туристам, официально срок рассмотрения заявок в консульстве в Москве составляет до 60 дней.

Осенью российские туристы столкнулись с проблемами при оформлении визы во Францию. Они жаловались, что не могли заполнить анкеты на сайте визового центра этой страны из-за ошибки.

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      Мария Борисова
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