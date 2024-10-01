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14:02, 1 октября 2024Путешествия

Россияне столкнулись с проблемами при оформлении шенгена

Россияне пожаловались на проблемы при оформлении визы во Францию

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российские туристы столкнулись с проблемами при оформлении визы во Францию. Об этом пишет портал TourDom.

Желающие получить шенген путешественники жалуются, что не могут заполнить анкеты на сайте визового центра европейской страны, так как он выдает ошибку. В офисе сообщили, что проводятся технические работы. При этом сроки, когда они завершатся, не называются.

В визовом центре заверили, что те туристы, которые подают документы в ближайшее время и не успевают подгрузить данные в анкету, не потеряют свои слоты. Это важно, поскольку сейчас запись заполнена до конца ноября.

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Отмечается, что заявители могут прийти в центр ко времени своего слота и оформить дополнительную услугу по заполнению анкеты. Специалисты самостоятельно введут на месте все необходимые данные. Это обойдется туристам в 800 рублей.

Ранее Болгария выдвинула новые требования к пакету документов россиян, желающих получить шенген. Теперь заявителям-пенсионерам потребуется справка из Социального фонда России, в которой будет указана их деятельность за предыдущие десять лет. Ее необходимо заверить электронной подписью.

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      Фариза Бацазова
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