Европейская страна выдвинула новые требования к желающим получить шенген россиянам

АТОР: Болгария выдвинула новые требования к пакету документов на шенген

Болгария выдвинула новые требования к пакету документов россиян, желающих получить шенген. Об изменениях визовой политики европейской страны сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь заявителям-пенсионерам потребуется справка из Социального фонда России, в которой будет указана их деятельность за предыдущие десять лет. Ее необходимо заверить электронной подписью.

Работающим россиянам в справке с места работы необходимо указывать должность, период работы, заработную плату и доход за последние шесть месяцев. Документ должен быть свежим — не старше месяца.

Безработным кандидатам придется предоставить документ о наличии имущества, а также копию трудовой книжки за последние три года. По данным источника, нововведения заработают с 30 сентября.

В Болгарии туристический сезон 2024 года стал одним из худших за последнее время. Причиной стало отсутствие российских туристов.