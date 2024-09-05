В европейской стране пожаловались на отсутствие российских туристов

Туристический сезон в Болгарии стал одним из худших из-за отсутствия россиян

Туристический сезон в Болгарии в 2024 году стал одним из худших за последнее время из-за отсутствия российских туристов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков.

По его словам, россиян в этой европейской стране сегодня фактически нет. Депутат также отметил, что российские граждане начали активно продавать свою недвижимость в Болгарии.

«Конечно, отсутствие российских туристов отражается очень сильно на туризме в Болгарии, — пожаловался Петков. — Нет такого туризма, который возместил бы российских туристов».

Ранее оскорбившего россиян туриста из Европы нашли в отеле на турецком курорте Кушадасы без признаков жизни после драки с охранниками. Инцидент произошел в понедельник ночью, 2 сентября. 35-летний постоялец отеля Пламен Динев из Болгарии начал приставать к проходившей мимо его номера паре из России.