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11:12, 5 сентября 2024Путешествия

В европейской стране пожаловались на отсутствие российских туристов

Туристический сезон в Болгарии стал одним из худших из-за отсутствия россиян

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Туристический сезон в Болгарии в 2024 году стал одним из худших за последнее время из-за отсутствия российских туристов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков.

По его словам, россиян в этой европейской стране сегодня фактически нет. Депутат также отметил, что российские граждане начали активно продавать свою недвижимость в Болгарии.

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«Конечно, отсутствие российских туристов отражается очень сильно на туризме в Болгарии, — пожаловался Петков. — Нет такого туризма, который возместил бы российских туристов».

Ранее оскорбившего россиян туриста из Европы нашли в отеле на турецком курорте Кушадасы без признаков жизни после драки с охранниками. Инцидент произошел в понедельник ночью, 2 сентября. 35-летний постоялец отеля Пламен Динев из Болгарии начал приставать к проходившей мимо его номера паре из России.

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      Фариза Бацазова
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