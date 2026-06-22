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19:57, 22 июня 2026Бывший СССР

Стало известно число пострадавших из-за атаки ВСУ на Горловку

Приходько: Число пострадавших из-за атаки ВСУ на автобус в Горловке достигло 15 человек
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Количество пострадавших из-за атаки украинских войск на автобус в Горловке достигло 15 человек. Об этом заявил мэр города Иван Приходько, передает ТАСС.

«По уточненной информации количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до 15», — сообщил чиновник.

По информации агентства, среди пострадавших оказался 17-летний подросток.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пять человек стали жертвами ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Воронеж.

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