Стало известно число пострадавших из-за атаки ВСУ на Горловку

Приходько: Число пострадавших из-за атаки ВСУ на автобус в Горловке достигло 15 человек

Количество пострадавших из-за атаки украинских войск на автобус в Горловке достигло 15 человек. Об этом заявил мэр города Иван Приходько, передает ТАСС.

«По уточненной информации количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до 15», — сообщил чиновник.

По информации агентства, среди пострадавших оказался 17-летний подросток.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пять человек стали жертвами ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Воронеж.