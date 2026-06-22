Названо число жертв ракетной атаки ВСУ на Воронеж

Гусев: Пять человек стали жертвами ракетной атаки ВСУ на Воронеж

Пять человек стали жертвами ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

Он назвал понесенные потери крайне тяжелыми. «В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», — добавил чиновник.

Гусев также принес соболезнования родным и близким жертв от себя и всего правительства региона, а раненым пожелал выздоровления. Он подчеркнул, что семьям горожан, которых не удалось спасти, выплатят по одному миллиону рублей. Россияне, получившие серьезные травмы, могут рассчитывать на выплату в 300 тысяч рублей.

Губернатор добавил, что большая часть работников предприятия, поврежденного в результате атаки, успела спуститься в убежище и не пострадала, несмотря на сильное повреждение здания. Те же, кто проигнорировал сигнал ракетной опасности, оказался ранен.

Ранее горожане рассказали, что во время атаки ВСУ слышали громкие звуки, похожие на взрывы, а также чувствовали запах гари. В некоторых домах выбило окна, а в помещениях был дым.

ВСУ атаковали Воронеж ракетами днем 22 июня. Официально власти не называли примененное ВСУ вооружение, однако военкоры и военблогеры допускают допустили Stotm Shadow и новых американских ракет ERAM. В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получило здание одного из предприятий города, машины, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов.