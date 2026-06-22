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18:06, 22 июня 2026Россия

Очевидцы описали ракетный удар ВСУ по Воронежу

Жители Воронежа заявили о запахе гари в квартирах после ракетного удара ВСУ
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Жители попавшего под ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) Воронежа рассказали, что во время атаки слышали громкие взрывы. Их слова приводит портал «Воронежские новости».

После громкого звука в воздухе как будто летали осколки, но подойти к окну я не рискнула

жительница Воронежа

По словам очевидцев, в некоторых домах полностью выбило окна, а в помещениях был дым. Местные жители также рассказали, что, находясь в квартирах, чувствовали запах гари.

«Слышно было четыре громких звука, похожих на взрывы. Если открыть окна в квартире, запах гари сразу заполняет помещение», — приводит издание слова местных жителей.

О ракетной атаке ВСУ на Воронеж стало известно 22 июня. По предположительным данным, украинские военные использовали для удара крылатые ракеты Storm Shadow. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в результате атаки как минимум три человека получили ранения.

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