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19:47, 22 июня 2026Авто

Крымский мост перекрыли в пятый раз за день

Крымский мост временно закрыли для движения в пятый раз за день
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в пятый раз за понедельник, 22 июня. Об этом говорится в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

В последний раз движение по мосту перекрыли в 19:36 мск. До этого проезд был временно закрыт с 15:59 по 16:39, с 6:28 до 7:27, с 7:58 до 8:39 и с 11:05 до 12:11. Находящихся в зоне досмотра водителей призвали оставаться спокойными и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Накануне перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 700 автомобилей.

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