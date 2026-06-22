Крымский мост перекрыли в пятый раз за день

Крымский мост временно закрыли для движения в пятый раз за день

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в пятый раз за понедельник, 22 июня. Об этом говорится в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

В последний раз движение по мосту перекрыли в 19:36 мск. До этого проезд был временно закрыт с 15:59 по 16:39, с 6:28 до 7:27, с 7:58 до 8:39 и с 11:05 до 12:11. Находящихся в зоне досмотра водителей призвали оставаться спокойными и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Накануне перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 700 автомобилей.