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19:46, 22 июня 2026Интернет и СМИ

Гоблин поиронизировал над словами Зеленского об украинской армии

Пучков высмеял заявление Зеленского о том, что ВСУ являются главной армией в Европе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Известный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, высмеял слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Вооруженные силы страны (ВСУ) являются главной армией Европы. В эфире радио Sputnik Гоблин напомнил о территориальных потерях и неудачах Киева.

«Десять миллионов человек или сколько там из страны убежало, четверть территории потеряли, непрерывные поражения, непрерывное отступление. Лучшая армия Европы», — поиронизировал Пучков.

Блогер также счел, что целевой аудиторией заявления Зеленского было население Украины и главы европейских стран, принимающие решения о поддержке Киева.

Зеленский 18 июня в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ «фактически является главной армией в Европе». Он также призвал начать думать о том, как обеспечить финансирование ВСУ в ближайшие годы.

До этого Зеленский ввел санкции против российских судей и средств массовой информации (СМИ). В перечень попали в том числе «Лента.ру» и «Газета.Ru».

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