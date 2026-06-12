Зеленский ввел санкции против «Ленты.ру»

Зеленский ввел санкции против Союза журналистов РФ и изданий «Лента.ру» и «Газета.Ru»

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации (СМИ), в санкционный список попали Союз журналистов России, а также издания «Лента.ру» и «Газета.Ru». Соответствующий документ размещен на сайте Зеленского.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — говорится в материале.

Согласно опубликованному указу, Украина вводит санкции против 29 физических и 17 юридических лиц, в частности интернет-изданий «Лента.ру», «Газета.Ru», Союза журналистов России и его отделений в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Республике Крым, Запорожской и Херсонской областях.

Сообщается, что украинские санкции предусматривают блокирование активов на территории государства, отзыв лицензий, запрет официальных визитов и передачи объектов интеллектуальной собственности, а также прекращение торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества. Отмечается, что ограничения действуют в течение десяти лет.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова заявила, что не знала о санкциях, введенных против нее Украиной.