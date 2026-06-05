Зейналова отреагировала на персональные санкции встречным вопросом

Посол Зейналова заявила, что не знала о санкциях Украины против нее

Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова заявила, что не знала о санкциях, которые были введены против нее Украиной. Об этом она рассказала корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я ничего про это не знаю, против меня введены санкции?» — сказала она, отвечая на вопрос о том, как украинские санкции сказались на ее жизни.

До дипломатической службы Зейналова много лет работала на российском телевидении. С 2012 по 2016 год журналистка вела итоговую новостную программу «Время», а затем стала ведущей программы «Итоги недели» на НТВ.

В мае 2021 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел масштабные санкции против российских физических лиц и компаний. Это решение, в частности, коснулось и российских СМИ. В санкционный список попали Первый канал, НТВ, МИА «Россия сегодня», ТНТ и «Звезда», а также некоторые ведущие, в частности Зейналова.