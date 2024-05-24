Зеленский продлил санкции против российских СМИ

Зеленский подписал указ о продлении санкций против Первого канала и ТНТ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских СМИ на 10 лет. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Сообщается, что в санкционный список попали такие телеканалы, как ТНТ, ОТР, Первый канал, «НТВ-Плюс», «Звезда», и РЕН ТВ. Кроме того санкции были продлены против газеты «Московский Комсомолец» и МИЦ «Известия».

Также в указе Зеленского говорится, что аналогичные меры приняты в отношении средств массовой информации Крыма. Речь идет о Севастопольской телерадиокомпании, телерадиокомпаниях «Ялта» и «Крым», «Студии "Ялта ТВ"», а также о Крымской газете и издания «Крымпресс».

В мае 2021 года стало известно, что Зеленский ввел масштабные санкции против российских физических лиц и компаний. Это решение, в частности, коснулось и российских СМИ. В санкционный список попали Первый канал, НТВ, МИА «Россия сегодня», ТНТ и «Звезда».

В марте того же года президент Украины ввел санкции против интернет-издания «Лента.ру», информационного агентства ТАСС, а также новостных порталов «Газета.ру» и «Утро.ру» и других СМИ. Ограничительные меры вводились им сроком на три года. Они предполагали блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

