Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:11, 24 мая 2024Интернет и СМИ

Зеленский продлил санкции против российских СМИ

Зеленский подписал указ о продлении санкций против Первого канала и ТНТ

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских СМИ на 10 лет. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Сообщается, что в санкционный список попали такие телеканалы, как ТНТ, ОТР, Первый канал, «НТВ-Плюс», «Звезда», и РЕН ТВ. Кроме того санкции были продлены против газеты «Московский Комсомолец» и МИЦ «Известия».

Также в указе Зеленского говорится, что аналогичные меры приняты в отношении средств массовой информации Крыма. Речь идет о Севастопольской телерадиокомпании, телерадиокомпаниях «Ялта» и «Крым», «Студии "Ялта ТВ"», а также о Крымской газете и издания «Крымпресс».

В мае 2021 года стало известно, что Зеленский ввел масштабные санкции против российских физических лиц и компаний. Это решение, в частности, коснулось и российских СМИ. В санкционный список попали Первый канал, НТВ, МИА «Россия сегодня», ТНТ и «Звезда».

В марте того же года президент Украины ввел санкции против интернет-издания «Лента.ру», информационного агентства ТАСС, а также новостных порталов «Газета.ру» и «Утро.ру» и других СМИ. Ограничительные меры вводились им сроком на три года. Они предполагали блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

      Рост стоимости жизни назвали серьезной проблемой для США

      Бывшего командующего 58-й армией ВС России отпустили из СИЗО

      Онищенко перечислил симптомы нового штамма коронавируса

      В России захотели навести порядок с продажей ювелирных изделий на маркетплейсах

      Бывшая жена британского принца вышла в свет в платье за 1,5 миллиона рублей

      Устроивших массовую драку в Москве арестовали

      Дачникам раскрыли способы снизить риск инсульта

      Миллионы россиян проявили интерес к выставке-форуму «Россия» на ВДНХ

      Звезда «Слова пацана» возглавил рейтинг Forbes «30 до 30»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше