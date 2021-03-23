Зеленский ввел санкции против «Ленты.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против интернет-издания «Лента.ру» и других российских СМИ. Соответствующий указ он подписал во вторник, 23 марта. Текст документа доступен на официальном сайте главы государства.

Ограничительные меры сроком на три года также коснутся агентства ТАСС, МИА «Россия сегодня», новостных порталов «Газета.ру» и «Утро.ру», агрегатора СМИ2.

Речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. Также будут применены другие ограничения, в том числе остановка финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям к ресурсам.

Украинский лидер ввел в действие решение Совбеза страны об ограничениях. В числе лиц, попавших под санкции, оказались первый заместитель главы МВД Александр Горовой, член Совета Федерации Людмила Нарусова. Также в списке значатся сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники МВД России и других ведомств.

Санкции в том числе введены в отношении трех депутатов Европарламента от Франции. В дополнительных материалах к указу говорится, что всего ограничительные меры продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.