Журналисты заблокированных украинских каналов открыли новый

Журналисты трех заблокированных решением президента Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) украинских телеканалов объявили об открытии нового канала под названием «Первый Независимый». Сообщение об этом появилось на сайте портала «112.ua».

Отмечается, что телеканал уже договорился с несколькими кабельными операторами об организации вещания. Кроме того, трансляция эфира будет доступна в интернете. Ведущими программ станут сотрудники заблокированных властями каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Попытка президента Зеленского закрыть рты СМИ изначально была провальной. На улице XXI век, закрыть рты всем невозможно», — заявила телеведущая Диана Панченко в связи с открытием канала.

Сотрудники также поблагодарили несколько украинских компаний за финансовую помощь, оказанную для запуска вещания. Точные сроки его начала пока не называются.

2 февраля власти Украины приняли решение ввести санкции против трех оппозиционных телеканалов, на которых критиковались положение дел в стране и политика ее руководства. Телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne прекратили вещание, а против владельца телеканала депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака ввели персональные санкции.