Украина возмутилась репрессиями против журналистов в Белоруссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко возмутились продолжающимися репрессиями против журналистов в Белоруссии и обвинили в происходящем Россию. Их совместное заявление было опубликовано на сайте украинского МИД.

По словам министров, большинство стран на планете признает прессу «четвертой властью» и не вмешивается в ее работу. «Наступление на свободу слова, жизни и здоровье журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы», — говорится в документе.

При этом Кулеба и Ткаченко заявили, что Россия, пользуясь кризисом в Белоруссии, «полностью узурпировала информационное пространство» в стране и лишает белорусов права на свободный доступ к информации. Реакции МИД Белоруссии в ответ на заявление министров пока не поступало.

Ранее белорусские силовики отчитались о проведении массовых обысков у журналистов и правозащитников. Руководство страны, в свою очередь, обвинило независимую прессу в финансировании протестных акций. Многие журналисты были отправлены в СИЗО, несколько человек получили реальные сроки за свою деятельность.

При этом власти Украины 2 февраля приняли решение ввести санкции против трех оппозиционных телеканалов, на которых открыто критиковались положение дел в стране и политика ее руководства. Телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne прекратили вещание, а против владельца телеканала депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака ввели персональные санкции.

В Белоруссии седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.

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