МВД Белоруссии отчиталось о массовых обысках у правозащитников и журналистов

В Министерстве внутренних дел Белоруссии отчитались о результатах массовых обысков у правозащитных организаций и редакций ряда медиаресурсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Оперативные мероприятия проводились по линии Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В МВД Белоруссии подозревают, что под прикрытием правозащитной и журналистской деятельности финансировались уличные акции протеста.
По всей стране прошло 90 обысков. Как сообщается, изъято более 80 тысяч долларов США (в различной валюте), документы на получение иностранных грантов и квитанции на оплату юридических услуг и штрафов физических лиц.
Также найдены наркотики и оружие, которые направлены на экспертизу.
16 февраля сообщалось, что обыски были санкционированы Генеральной прокуратурой. Они проходили в рамках расследования уголовного дела по статье 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса Белоруссии. Цель обысков — «установить обстоятельства финансирования протестной деятельности».
В Белоруссии седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.