В Белоруссии начали задерживать соратников бывшего премьер-министра

В Белоруссии задержали ряд бывших и действующих банкиров, а также совладельца Туровского молочного комбината Игоря Чернявского. Все они связаны с бывшим премьер-министром Сергеем Румасом, сообщает Tut.by.

По информации издания, вопросы правоохранительных органов касаются ресурсов государственных банков, которые шли на финансирование проектов частных компаний и деревообрабатывающих заводов.

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Силовые ведомства не комментируют задержание банкиров и бизнесменов. Представитель пресс-службы Комитета государственного контроля заявил, что не располагает информацией по данному делу. Получить комментарий в Комитете государственной безопасности журналистам не удалось.

Сам Румас в январе отправился к сыну в Лондон на день рождения и больше не возвращался в Белоруссию.

В августе 2020-го Румас осудил действия силовиков в ходе протестных акций, начавшихся после выборов президента страны. В посте от его имени выражались соболезнования всем пострадавшим протестующим и их семьям. Вместе с тем его жена Жанна Румас в Facebook уточнила, что у ее супруга нет аккаунтов в социальных сетях. Вскоре страница была удалена.

В 2005 году Румас возглавил Белагропромбанк и оставался на этом посту более десяти лет. С 2012 по 2018 год он также был председателем правления Банка развития, а с 2018 по 2020 год занимал пост премьер-министра страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство Румаса в отставку 3 июня 2020 года. Бывший премьер не вошел в состав нового правительства. «Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!» — пояснил президент.