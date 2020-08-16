Бывший премьер Белоруссии осудил действия силовиков на протестах

Бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас осудил действия силовиков в ходе протестных акций, начавшихся после выборов президента страны. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

Он выразил соболезнования всем пострадавшим протестующим и их семьям. «То, что происходит в Минске, это недопустимо по отношению к гражданам Республики Беларусь. Насилие в XXI веке не должно быть оправдано, все виновные должны понести наказание», — объяснил бывший глава правительства.

По его словам, поведение органов правопорядка, милиции, ОМОНа недопустимо, а массовые задержания протестующих нарушают их права и свободы, закрепленные в Конституции. «Тем более протестующие не нарушают законов: не ломают сооружения, не грабят магазины, с уважением относятся к своему городу, они хотят лишь одно — чтобы ВЛАСТЬ ИХ УСЛЫШАЛА», — заключил Румас. Он сопроводил свой пост популярным хештегом, которым пользуются протестующие, —#жывебеларусь.

Лукашенко отправил правительство в отставку 3 июня. Новым премьер-министром он назначил председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Румас не вошел в состав нового правительства. «Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!» — пояснил глава государства.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.