Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отставку правительства, которая состоялась 3 июня. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко, в частности, сообщил, что премьер Сергей Румас не войдет в новый состав кабмина. «Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!» — рассказал белорусский лидер о своем разговоре с Румасом.
В целом отправленные в отставку министры, которые не попадут в новое правительство, не останутся без работы, уверен Лукашенко. «Они — не враги!» — заявил белорусский лидер.
Как отмечает «Пул Первого», новый состав кабинета министров объявят 4 июня.
Лукашенко объяснял отставку правительства предстоящими президентскими выборами. Они состоятся 9 августа. Кадровые перестановки в Белоруссии проходят на фоне массовых уличных акций, которые устраивают сторонники альтернативных кандидатов, ведущих сбор подписей для регистрации.