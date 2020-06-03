Белорусский ЦИК ответил на обвинения Лукашенко в дискриминации женщин

Белорусский Центризбирком ответил на обвинения граждан в адрес президента Александра Лукашенко в дискриминации женщин. Ответ опубликован на сайте ЦИК.

В документе говорится, что, по мнению авторов многочисленных обращений, высказывания Лукашенко носят дискриминационный характер и нарушают 47 статью Избирательного кодекса. В ЦИК разъяснили, что эта статья устанавливает ограничения при проведении предвыборной агитации. Однако она применяется к кандидатам только после их регистрации в этом статусе.

«Понятие преждевременной агитации, на которую указывают заявители, избирательное законодательство не содержит. Таким образом, правовых оснований для вынесения требуемого заявителями предупреждения лицу, выдвигаемому кандидатом в президенты Республики Беларусь, не имеется», — заявили в ЦИК и отметили, что позиция авторов обращений отражает их личное мнение.

29 мая Лукашенко заявил, что белорусское общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину на президентских выборах. «У нас конституция не под женщину, — сказал он. — У нас по конституции президент обладает сильной властью». Его слова возмутили многих граждан.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.

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