Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Глава государства подписал соответствующий указ, говорится в сообщении. Ранее Лукашенко провел совещание, на котором заявил, что радикально менять состав кабинета министров не собирается. Он отмечал, что из правительства должны быть направлены на другую работу только те, кто не справляется с объемом работы в период экономического кризиса. О ком именно идет речь, Лукашенко не уточнил.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы президента. Действующий глава государства заявлял, что они пройдут честно и порядочно. Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов.

Ранее Лукашенко пояснял, что в Белоруссии «всегда после регистрации действующего президента в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов», пишет «Интерфакс».

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