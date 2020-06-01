Лукашенко призвал не допустить разделения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не допустить разделения страны. Об этом он заявил на встрече с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерием Вакульчиком, передает БЕЛТА.

«Всегда нас делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой. Вы знаете, что до прошлой войны мы практически были разделены. Поэтому сегодня этого допустить нельзя», — сказал Лукашенко.

На встрече с Вакульчиком Лукашенко также заявил, что «ветры дуют на нашу белорусскую землю» со всех сторон, как это было и прежде. «Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, президент заверил, что власти не позволят устроить в Белоруссии «майданчик» в связи с президентскими выборами. «Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Белоруссии не будет», — пообещал Лукашенко.

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