Лукашенко выступил против женщин на посту президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против женщин на посту главы государства. Об этом сообщает БЕЛТА.

«У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью», — заявил Лукашенко.

Он заявил, что Белоруссия — не Литва, где была президентом Даля Грибаускайте, которая «пришла, поулыбалась, посидела и пошла». По мнению Лукашенко, Грибаускайте ни за что не отвечала, потому что Литва является парламентской республикой.

«У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден», — заявил глава государства.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.

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