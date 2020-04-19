Идущий на шестой срок Лукашенко пообещал честные выборы

Предстоящие в 2020 году выборы президента Белоруссии пройдут честно и порядочно, заявил глава республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко, год назад объявивший о планах идти на шестой срок, пообещал, что перед выборами никто не будет довлеть над белорусами. «Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как будет развиваться», — подчеркнул президент.

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Белорусский лидер добавил, что он откровенно и честно говорит о политике, которая «будет впредь проводиться при нынешней власти».

Запланированные на текущий год выборы президента Белоруссии, согласно информации на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, должны состояться не позднее 30 августа. Помимо Лукашенко, о планах баллотироваться заявляли, в частности, бывший депутат Палаты представителей Елена Анисим, действующий депутат, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.

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