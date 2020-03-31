Лукашенко оценил возможность переноса президентских выборов из-за коронавируса

Оснований переносить назначенные на 30 августа выборы президента Белоруссии, в том числе из-за экономических и политических проблем в стране, пока нет. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что, несмотря на подсказки «не то врагов, не то соперников» перенести дату всенародного голосования, политические вопросы никуда не уйдут и их надо обсуждать.

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Лукашенко добавил, что на данный момент не надо сбрасывать со счетов и тему пандемии коронавируса. «Тем более мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», — оценил положение дел белорусский президент.

Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. По словам медиков, власти страны умалчивают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от вируса SARS-CoV-2.

27 марта Лукашенко заявил, что власти ведут борьбу с пандемией коронавируса «без шума и пыли». В стране отказались от введения «драконовских мер», сославшись на готовность системы здравоохранения к подобным вызовам.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 152 человека, один скончался. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 786 тысяч человек; почти 38 тысяч умерли, более 165 тысяч излечились.

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