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Белорусский врач рассказал о сокрытии статистики по умершим от коронавируса

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Фото: Сергей Васильев / «Коммерсантъ»

Врач одной из витебских больниц на условии анонимности рассказал о сокрытии реальной статистики по заразившимся и умершим пациентам от коронавируса. Об этом пишет «Радио Свобода».

«Я думаю, что есть умершие пациенты [от коронавируса], и они не всегда старые. В реанимации люди умирают от пневмонии, но нам не всегда дают ставить диагноз "пневмония" у умерших пациентов. На административном уровне, говорят, "нет, и все, зашифруйте по-другому, чтобы не испортить статистику"», — сказал белорусский медик, добавив, что власти не предоставляют реальные данные о распространении коронавируса, заставляя врачей переписывать истории болезни.

По его словам, ситуация в Витебске обострилась после того, как работники одной из обувных фабрик вернулись зараженными из Милана. Люди продолжали ходить на работу и в магазины, поскольку никакие карантинные мероприятия не проводились.

На данный момент четыре больницы в городе, специально переоборудованные для лечения пневмонии, заполнены пациентами. Врач подчеркнул, что зафиксированных случаев воспаления легких сейчас как минимум в два раза больше, чем обычно. «Не хочется быть Нострадамусом, но мы можем повторить итальянский сценарий, потому что пациентов забирают много и одновременно», — отметил он.

Медработник подчеркнул, что многие люди поступают к ним в тяжелом состоянии. «В пятницу было пять подтвержденных случаев коронавируса в больнице. Реаниматологи работают на износ. Раньше отделение интенсивной терапии занимало шесть коек, теперь оно распространилось на весь этаж», — поведал врач, говоря, что реальные цифры зараженных как минимум вдвое выше, чем заявляют власти.

При этом сотрудник больницы пожаловался на нехватку тест-систем и средств индивидуальной защиты. «С высоких трибун сегодня говорят, что у нас ничего нет и все это психоз. К сожалению, это не психоз. Сегодня очень неприятная и безобразная ситуация», — считает он.

27 марта президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что власти ведут борьбу с пандемией коронавируса «без шума и пыли». В стране отказались от введения «драконовских мер», сославшись на готовность системы здравоохранения к подобным вызовам.

По последним данным, в Белорусии заразились коронавирусом 152 человека, один скончался. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 786 тысяч человек; почти 38 тысяч умерли, более 165 тысяч излечились.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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