В Белоруссии умер первый пациент с коронавирусом

В Белоруссии умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом. В Витебске скончался заслуженный артист республики, актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич. Об этом изданию «Наша Ніва» сообщила его вдова.
У супругов Дашкевичей диагностировали пневмонию, их отправили в тубдиспансер. Однако, по словам женщины, «там было переполнено», и они «отпросились домой». Поскольку состояние пациентов ухудшалось, их снова госпитализировали, уже в другую больницу, там взяли анализ на коронавирус, но он был отрицательный.
Затем 75-летнему Дашкевичу стало хуже, его перевели в третье учреждение, повторный тест на коронавирус оказался положительный. «У меня повторный анализ не брали, сказали изолироваться и быть дома 14 дней», — рассказала вдова артиста.
30 марта Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило, что число зараженных коронавирусной инфекцией в стране достигло 152. За три дня оно выросло на 58 человек. Сделано более 30 тысяч тестов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз называл происходящее вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать.
В мире объявлена пандемия коронавируса, зафиксировано более 725 тысяч случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения