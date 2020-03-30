Число зараженных коронавирусом в Белоруссии превысило 150

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Белоруссии превысило 150. Такие данные в понедельник, 30 марта, обнародовало Министерство здравоохранения, передает «Sputnik Беларусь».
С 27 марта число зараженных увеличилось на 58 и достигло 152. В стране провели свыше 30 тысяч тестов. «За минувшие сутки госпитализировано 110 человек, выписано 144 человека, в том числе те, которые имели контакты с носителями инфекции», — рассказали в Минздраве.
В целом в Белоруссии пока заболеваемость составляет 16 человек на миллион населения. Это выше, чем в России и на Украине, но ниже, чем в Польше, Литве и Латвии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз называл происходящее вокруг коронавируса психозом. Он призывал не паниковать, советовал «травить» вирус водкой и высказывал мнение, что всех вылечит работа в поле на тракторе.
В мире объявлена пандемия коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения