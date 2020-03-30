Число зараженных коронавирусом в Белоруссии превысило 150

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Белоруссии превысило 150. Такие данные в понедельник, 30 марта, обнародовало Министерство здравоохранения, передает «Sputnik Беларусь».

С 27 марта число зараженных увеличилось на 58 и достигло 152. В стране провели свыше 30 тысяч тестов. «За минувшие сутки госпитализировано 110 человек, выписано 144 человека, в том числе те, которые имели контакты с носителями инфекции», — рассказали в Минздраве.

В целом в Белоруссии пока заболеваемость составляет 16 человек на миллион населения. Это выше, чем в России и на Украине, но ниже, чем в Польше, Литве и Латвии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз называл происходящее вокруг коронавируса психозом. Он призывал не паниковать, советовал «травить» вирус водкой и высказывал мнение, что всех вылечит работа в поле на тракторе.

В мире объявлена пандемия коронавируса.

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