Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал альтернативу гречке в период эпидемии коронавируса. Видеозапись с высказыванием президента опубликована в Youtube-канале ОНТ.
«Не будет гречки – будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную», — рассказал Лукашенко во время общения с трудовым коллективом на предприятии «Белгипс». Президент добавил, что ест по очереди рис, гречку и пшено.
Также один раз в неделю в рационе белорусского лидера перловая каша. Лукашенко отметил, что одна порция составляет 200 грамм, и посоветовал слушателям есть так же. «Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем. Это точно», — заключил президент.
Ранее Лукашенко заявил о посещающих страну во время эпидемии коронавируса россиянах. «Слушайте, как ездили, так и ездят. Только не прямо по этой дороге — свернули, объехали. И людям ты не запретишь», — заявил белорусский президент.
Президент Белоруссии не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать. По последним данным, в республике зарегистрированы 94 случая заражения коронавирусом. Около трети пациентов выписаны или готовятся к выписке.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения