Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал альтернативу гречке в период эпидемии коронавируса. Видеозапись с высказыванием президента опубликована в Youtube-канале ОНТ.

«Не будет гречки – будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную», — рассказал Лукашенко во время общения с трудовым коллективом на предприятии «Белгипс». Президент добавил, что ест по очереди рис, гречку и пшено.

Также один раз в неделю в рационе белорусского лидера перловая каша. Лукашенко отметил, что одна порция составляет 200 грамм, и посоветовал слушателям есть так же. «Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем. Это точно», — заключил президент.

Ранее Лукашенко заявил о посещающих страну во время эпидемии коронавируса россиянах. «Слушайте, как ездили, так и ездят. Только не прямо по этой дороге — свернули, объехали. И людям ты не запретишь», — заявил белорусский президент.

Президент Белоруссии не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать. По последним данным, в республике зарегистрированы 94 случая заражения коронавирусом. Около трети пациентов выписаны или готовятся к выписке.

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