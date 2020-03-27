Лукашенко похвалил Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил своего североамериканского коллегу Дональда Трампа за позицию в отношении пандемии коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко считает недальновидным, что и в США некоторое время назад было объявлено чрезвычайное положение. Тем не менее Трамп сумел быстро сориентироваться как бывший бизнесмен, отметил президент Белоруссии.

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«Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса», — отметил Лукашенко, добавив, что именно по этой причине он не стал закрывать предприятия в Белоруссии.

Президент рассказал, что за последнее время ему неоднократно «советовали закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин». «Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно», — сказал Лукашенко.

В то же время белорусский лидер заявил, что власти ведут борьбу с пандемией коронавируса «без шума и пыли». Он отказался от введения «драконовских мер», отметив, что система здравоохранения страны готова к вызовам.

Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. По их словам, власти умалчивают достоверную информацию о пандемии.

По последним данным, в Белорусии заразились коронавирусом 94 человека. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 556 тысяч человек; 25,2 тысячи умерли, более 128 тысяч излечились.

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