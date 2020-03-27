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Лукашенко похвалил Трампа

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Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил своего североамериканского коллегу Дональда Трампа за позицию в отношении пандемии коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко считает недальновидным, что и в США некоторое время назад было объявлено чрезвычайное положение. Тем не менее Трамп сумел быстро сориентироваться как бывший бизнесмен, отметил президент Белоруссии.

«Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса», — отметил Лукашенко, добавив, что именно по этой причине он не стал закрывать предприятия в Белоруссии.

Президент рассказал, что за последнее время ему неоднократно «советовали закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин». «Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно», — сказал Лукашенко.

В то же время белорусский лидер заявил, что власти ведут борьбу с пандемией коронавируса «без шума и пыли». Он отказался от введения «драконовских мер», отметив, что система здравоохранения страны готова к вызовам.

Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. По их словам, власти умалчивают достоверную информацию о пандемии.

По последним данным, в Белорусии заразились коронавирусом 94 человека. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 556 тысяч человек; 25,2 тысячи умерли, более 128 тысяч излечились.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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