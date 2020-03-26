Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с коронавирусом в стране

Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом пишет «Радио Свобода».

«Все далеко не так красочно, как об этом сообщают народу», — анонимно рассказала врач одной из столичных больниц, добавив, что многие белорусы сейчас болеют свиным и сезонным гриппом. В то же время фиксируются случаи смерти от пневмонии, однако в большинстве случаев невозможно точно диагностировать возбудителя заболевания, отметила она.

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По словам врача, больницы, перепрофилированные под «контакты первого и второго уровня» с зараженными коронавирусом, уже заполнены. «Более того, как мне сказали, среди врачей, работающих с "контактами", уже случаев десять зараженных есть. Часть моих знакомых врачей ждут результатов, так как их госпитализировали как "контакты"», — сказала медик, отметив, что существует большая вероятность того, что власти Белоруссии не справятся с пандемией.

Основной проблемой медсотрудники называют отсутствие полного доступа к информации о распространении коронавируса в Белоруссии. Врач из Минска подчеркнула, что все врачи боятся и работают, однако если число зараженных возрастет, то ходить по домам на вызовы будут все.

Ранее в министерстве здравоохранения Белоруссии заявили, что итальянский сценарий развития ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 для Белоруссии невозможен, потому что система здравоохранения страны готова к таким вызовам и специалисты делают все необходимое, чтобы не допустить вспышки заболевания.

По последним данным, в Белорусии заразились коронавирусом 86 человек, 29 выздоровели. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 478 тысяч человек; 21,5 тысячи умерли, более 114 тысяч излечились.

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