В Белоруссии оценили шанс повторить итальянский сценарий по коронавирусу

Ситуация с распространением коронавируса SARS-Cov-2 в Белоруссии контролируется, Миндзрав принимает все необходимые меры, чтобы не допустить вспышки заболеваемости. Об этом заявил глава ведомства Владимир Караник, передает «Интерфакс».

«Надеюсь, что совместными усилиями до той ситуации, которая есть у наших соседей, когда фактически приходится парализовать жизнь страны, не дойдет», — уверен министр.

По мнению Караника, шанс того, чтобы в Белоруссии повторился итальянский сценарий по коронавирусу, минимален, потому что система здравоохранения готова к таким вызовам и мобилизована. «Там [в Италии] произошел закон Мерфи: допустимые погрешности складываются так, чтобы причинить максимальный ущерб. В Европе нет санитарно-эпидемиологической службы и нет инфекционных больниц», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация по заболеваемости COVID-2019 в стране не требует введения «драконовских мер». По его словам, «гвалт и психоз», связанный с коронавирусом, заставил людей быть аккуратнее. Он выразил надежду, что граждане продолжат проявлять сознательность.

По последним данным, в Белоруссии подтверждено 86 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 29 человек.

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