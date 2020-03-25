В Белоруссии оценили шанс повторить итальянский сценарий по коронавирусу

Ситуация с распространением коронавируса SARS-Cov-2 в Белоруссии контролируется, Миндзрав принимает все необходимые меры, чтобы не допустить вспышки заболеваемости. Об этом заявил глава ведомства Владимир Караник, передает «Интерфакс».
«Надеюсь, что совместными усилиями до той ситуации, которая есть у наших соседей, когда фактически приходится парализовать жизнь страны, не дойдет», — уверен министр.
По мнению Караника, шанс того, чтобы в Белоруссии повторился итальянский сценарий по коронавирусу, минимален, потому что система здравоохранения готова к таким вызовам и мобилизована. «Там [в Италии] произошел закон Мерфи: допустимые погрешности складываются так, чтобы причинить максимальный ущерб. В Европе нет санитарно-эпидемиологической службы и нет инфекционных больниц», — сказал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация по заболеваемости COVID-2019 в стране не требует введения «драконовских мер». По его словам, «гвалт и психоз», связанный с коронавирусом, заставил людей быть аккуратнее. Он выразил надежду, что граждане продолжат проявлять сознательность.
По последним данным, в Белоруссии подтверждено 86 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 29 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения